تعرف على خسائر داعمي إسرائيل من مقاطعة الشعوب الإسلامية وزير الدفاع: القيادات العسكرية أمام مهام وطنية كبيرة لبناء القوات المسلحة خبيرة تغذية تحدد كمية البطاطس التي يمكن تناولها في اليوم العرادة يدعو أطباء بلا حدود إلى مضاعفة تدخلاتها المقبلة في مارب علماء اليمن يدعون لنصرة الشعب الفلسطيني (بيان) صحفي عربي يستقيل من هيئة الإذاعة البريطانية لهذا السبب.. المجلس الرئاسي يعلن جهوزية وفده للتفاوض مع الحوثيين في أي محادثات مقبلة الأجهزة الأمنية بالمهرة تعلن القبض على شخص متهم بترويج المخدرات بسبب اعتراض أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع برازيلي يدعو لهدنة في غزة البيت الأبيض يخصص 50 مليار دولار لدعم جرائم إسرائيل في غزة
ناقش عضو المجلس الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، سلطان العرادة، الثلاثاء، مع وفد من منظمة أطباء بلا حدود الهولندية تدخلاتها الإنسانية، وخطة مشاريعها المقبلة في المحافظة.
وخلال اللقاء دعا العرادة قيادة منظمة أطباء بلا حدود إلى مضاعفة مستوى تدخلاتهم المقبلة في محافظة مارب، وتوسيعها بما يتناسب مع حجم الاحتياج القائم لدى القطاع الصحي في المحافظة، والتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
من جانبهم، أوضح وفد منظمة أطباء بلا حدود أن الهدف من زيارة مارب هو الاطلاع على الوضع العام، وتقييم الاحتياجات للرفع بها ضمن خطة ومشاريع المنظمة المقبلة.
وأكّد الوفد حرص المنظمة على استمرار الشراكة الإنسانية القائمة مع السلطة المحلية في محافظة مارب، والعمل على توسيعها لتشمل مجالات أكبر خلال الفترة المقبلة.