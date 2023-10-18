العرادة يدعو أطباء بلا حدود إلى مضاعفة تدخلاتها المقبلة في مارب

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقش عضو المجلس الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، سلطان العرادة، الثلاثاء، مع وفد من منظمة أطباء بلا حدود الهولندية تدخلاتها الإنسانية، وخطة مشاريعها المقبلة في المحافظة.

وخلال اللقاء دعا العرادة قيادة منظمة أطباء بلا حدود إلى مضاعفة مستوى تدخلاتهم المقبلة في محافظة مارب، وتوسيعها بما يتناسب مع حجم الاحتياج القائم لدى القطاع الصحي في المحافظة، والتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

من جانبهم، أوضح وفد منظمة أطباء بلا حدود أن الهدف من زيارة مارب هو الاطلاع على الوضع العام، وتقييم الاحتياجات للرفع بها ضمن خطة ومشاريع المنظمة المقبلة.

وأكّد الوفد حرص المنظمة على استمرار الشراكة الإنسانية القائمة مع السلطة المحلية في محافظة مارب، والعمل على توسيعها لتشمل مجالات أكبر خلال الفترة المقبلة.