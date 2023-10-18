علماء اليمن يدعون لنصرة الشعب الفلسطيني (بيان)

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دعت هيئة علماء اليمن، لنصرة ودعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولمقاومي الاحتلال وللمجاهدين والمرابطين والمرابطات.
وقال الهيئة في البيان لها: "لقد شاهد العالم بأسره جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها إخواننا المستضعفون من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني المجرم، واستفراده بالمدنيين بشكل مروع، وصولا إلى ارتكابه جريمة يندى لها الجبين وتتقطع لها الأكباد".
وأضاف البيان، المجزرة التي أقدم عليها الاحتلال، مساء الثلاثاء، باستهدافه مستشفى المعمداني الذي يضم مئات المرضى والمصابين ما أدى إلى مقتل وجرح المئات.
وتابعت: "لقد بينت الشريعة الغراء مدى أهمية القيام بواجب النصرة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ يخذل امرءاً مسلمـاً عند موطن تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرءاً مسلمـاً في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته".
وأردفت: "إذا كان الغرب الصليبي يصطف اليوم بكل مقدراته بحكوماته وجيوشه وإعلامه المنافق إلى جانب الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فإن مسؤولية الأمة العربية والإسلامية حكومات وشعوباً أكبر، والنصرة لإخواننا الفلسطينيين أوجب، كلُ من موقعه وبحسب ما يقتضيه وسعه وحاله".
وحذّرت هيئة علماء اليمن، من "الخذلان في نصرة المستضعفين والمظلومين ساعة الحاجة كون ذلك من علامات المنافقين".