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صحفي عربي يستقيل من هيئة الإذاعة البريطانية  لهذا السبب..

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قدم الصحفي التونسي بسام بننوني، استقالته من عمله في هيئة الإذاعة البريطانية ال "بي بي سي"، بسبب انحيازها للاحتلال الصهيوني.

وقال الصحفي بننوني، في تدوينة على منصة "أكس": "تقدمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لما يحتمه عليّ الضمير المهني".

وانحازت "بي بي سي"، إلى الكيان الصهيوني، وقالت في تغطيتها الإعلامية للمظاهرات التضامنية مع فلسطين، إنها تتضمن أشخاصا يدعمون حماس، التي تصنّف في بريطانيا على أنها جماعة إرهابية.

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