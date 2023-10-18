صحفي عربي يستقيل من هيئة الإذاعة البريطانية  لهذا السبب..

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قدم الصحفي التونسي بسام بننوني، استقالته من عمله في هيئة الإذاعة البريطانية ال "بي بي سي"، بسبب انحيازها للاحتلال الصهيوني.
وقال الصحفي بننوني، في تدوينة على منصة "أكس": "تقدمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لما يحتمه عليّ الضمير المهني".
وانحازت "بي بي سي"، إلى الكيان الصهيوني، وقالت في تغطيتها الإعلامية للمظاهرات التضامنية مع فلسطين، إنها تتضمن أشخاصا يدعمون حماس، التي تصنّف في بريطانيا على أنها جماعة إرهابية.