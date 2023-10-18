المجلس الرئاسي يعلن جهوزية وفده للتفاوض مع الحوثيين في أي محادثات مقبلة

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أعلن عضو في مجلس القيادة الرئاسي، أن المجلس أقر أسماء وفده المفاوض الذي سيجتمع مع الحوثيين في أي محادثات مقبلة.
جاء ذلك في حوار أجراه اللواء فرج البحسني، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مع صحيفة الشرق الأوسط.
وقال البحسني إن المجلس أقر أسماء وفده المفاوض الذي سيجتمع مع الحوثيين في أي محادثات مقبلة، معبّراً عن تفاؤله بتحقيق تقدم في مسار السلام الذي انتهجته الشرعية خدمة للشعب اليمني وليس ضعفاً، على حد تعبيره.
وأكد البحسني أن جهود تحقيق السلام التي تقودها السعودية وسلطنة عمان مستمرة على قدم وساق، مبيناً أن خريطة الطريق التي تناقَش حالياً تحظى بدعم إقليمي ودولي كبيرين، موضحاً ملامح الخريطة وهي: وقف إطلاق النار، وتطبيع الأوضاع، وفتح الطرقات لتيسير أمور المواطنين، وفتح المطارات والموانئ.
وشدد البحسني على أن السعودية تبذل جهوداً غير عادية في سبيل الوصول إلى خريطة طريق لإحداث تقدم في عملية السلام في اليمن، مبيناً أن هنالك تنسيقاً عالياً مع الجانب السعودي في جميع الخطوات التي تدفع باتجاه تحقيق السلام في البلاد.
وتحدث اللواء البحسني كذلك عن مكافحة التنظيمات الإرهابية في اليمن، والانتقادات الموجهة للحكومة، بالإضافة إلى القضية الجنوبية وسبل حلها، وغيرها من الملفات المهمة.
وفي رده على سؤال حول رفض الحوثيين لقاء الشرعية بشكل مباشر، أجاب البحسني بقوله: «يرفضون إلى متى؟ نحن أصحاب القضية.
رفضوا اليوم وغداً وفي النهاية عليهم الجلوس معنا، هذا أمر لا مفر منه، والجهود السعودية ستجعل ذلك ممكناً في القريب العاجل».