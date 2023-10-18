الأجهزة الأمنية بالمهرة تعلن القبض على شخص متهم بترويج المخدرات

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، اليوم الاربعاء، القبض على شخص متهم بترويج الحبوب المخدرة.

وقال مركز إعلام المهرة، نقلا عن مصدر أمني، إنه تم القبض على المدعو(ع.م.ع) وبحوزته كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة والبالغ عددها(51) حبة مخدر والمحضور حيازتها واستخدامها.

وأوضح رشيد الصلاحي- مدير البحث الجنائي في مديرية شحن، أن عملية ضبط المذكور جاءت بعد متابعة ورصد وتحريات دقيقة والتي قادة إلى ضبط المتهم متلبس بجرمه. وتوعد الصلاحي من تسول له نفسه تهديد حياة المجتمع أو المساس بأمن المجتمع واستقراره بالضرب بيد من حديد.