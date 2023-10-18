بسبب اعتراض أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع برازيلي يدعو لهدنة في غزة

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي “فشل في تمرير مشروع قرار برازيلي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة بسبب اعتراض أمريكي”.

يأتي هذا التطور تزامناً مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب موافقة إسرائيل على إيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضاف بايدن: “ستكون هناك مراجعات تضمن وصولها إلى المواطنين، وليس إلى حماس. ووافقت إسرائيل على أنها ستبدأ في الدخول من مصر”.

وتابع: “سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية”.

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “لن نمنع مصر من تقديم الغذاء والماء والأدوية للمدنيين جنوبي غزة”.