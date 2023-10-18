السلك الدبلوماسي العربي ينظم زيارة تضامنية لسفير دولة فلسطين احذروا جميعا .. فيسبوك يتوعد أي محتوى يشيد بحركة حماس ويضع إجراءات صارمة تصفيات مونديال 2026.. خسارة قاسية لـ منتخب البرازيل أمام الأوروغواي الاحتلال يسمح بدخول مساعدات إلى غزّة من مصر الاحتلال يسمح بدخول مساعدات إلى غزّة من مصر آخر تطورات الحرب في غزة؟ تعرف عليها تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024 تعرف على أفضل الهدافين الدوليين.. ميسي يقترب من الوصيف علي دائي و رونالدو يغرد منفردا في الصدارة هذا ما كانت تنتظره المملكة… تطور مفاجئ قد يعزز فرص السعودية في تنظيم مونديال 2034 مأرب .. نقابة المحامين اليمنين تطالب بتشكيل فريق قانوني دولي لملاحقة قادة الاحتلال الاسرائيلي وتُدين جرائم الإبادة بحق سكان غزة
نظم نعميد السلك الدبلوماسي لدى موريتانيا الدكتور/ سالم صالح العرادة مع اعضاء السلك الدبلوماسي العربي في موريتانيا صباح اليوم، زيارة أخوية تضامنية لسعادة سفير دولة فلسطين لدى موريتانيا السفير الدكتور/ محمد قاسم أسعد الأسعد للإعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد مايواجه من عدوان.
جرى الزيارة بحضور عمدة تفرغ زينة وعدد من طاقم السفارة الفلسطينية.