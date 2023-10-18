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السلك الدبلوماسي العربي ينظم زيارة تضامنية لسفير دولة فلسطين

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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نظم نعميد السلك الدبلوماسي لدى موريتانيا الدكتور/ سالم صالح العرادة مع اعضاء السلك الدبلوماسي العربي في موريتانيا صباح اليوم، زيارة أخوية تضامنية لسعادة سفير دولة فلسطين لدى موريتانيا السفير الدكتور/ محمد قاسم أسعد الأسعد للإعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد مايواجه من عدوان.

جرى الزيارة بحضور عمدة تفرغ زينة وعدد من طاقم السفارة الفلسطينية.

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