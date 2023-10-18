الاحتلال يسمح بدخول مساعدات إلى غزّة من مصر

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، أنّ الاحتلال وافق على دخول مساعدات إلى غزّة في أسرع وقت ممكن.
وقال بايدن إنّ واشنطن سترسل مساعدات للمدنيين في غزة عبر مصر، مشيرا إلى أنّه طلب من الاحتلال التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن”، وفق سكاي نيوز.
وأكّد تخصيص 100 مليون دولار مساعدات إنسانيّة للفلسطينيّين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “يجب أن يعيش الطّرفان بكرامة وهذا يعني حلّ الدولتين”.
وأدّى الحصار المفروض على قطاع غزة لليوم الحادي على التوالي، في تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان، في الوقت الذي لا يزال النزوح مستمرّا إلى الجنوب تحت وطأة المخاوف من القصف العشوائيّ الذي يشنّه الاحتلال.
وتحذّر المؤسّسات الدوليّة من “كارثة إنسانيّة” في الوقت الراهن تُحدق بالقطاع الذي يقطنه ما يزيد عن 2.4 مليون شخص، بما في ذلك النّقص الحادّ بالموادّ الغذائيّة، وانقطاع المياه والكهرباء، ونفاد مخزون الطاقة في غضون ساعات.
واليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد الشهداء جراء قصف الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، مشيرة إلى ارقاء 471 فلسطينيا في “المذبحة الإسرائيلية”.