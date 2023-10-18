آخر تطورات الحرب في غزة؟ تعرف عليها تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024 تعرف على أفضل الهدافين الدوليين.. ميسي يقترب من الوصيف علي دائي و رونالدو يغرد منفردا في الصدارة هذا ما كانت تنتظره المملكة… تطور مفاجئ قد يعزز فرص السعودية في تنظيم مونديال 2034 مأرب .. نقابة المحامين اليمنين تطالب بتشكيل فريق قانوني دولي لملاحقة قادة الاحتلال الاسرائيلي وتُدين جرائم الإبادة بحق سكان غزة هكذا تعاملت قيادات المليشيات الحوثية ومجلسها السياسي مع محارق غزة في مسجد موسكو الكبير .. سفراء عرب يشاركون في صلاة الغائب على أرواح الضحايا في فلسطين في تطورات مفاجئة اليوان الصيني يتفوق على اليورو وعملة عربية ضمن عملات التجارة الرئيسية بعد مظاهرات عارمة ..إسرائيل تعلن عن خطوة تجاه بعثتها الدبلوماسية في هذه الدول العربية توكل كرمان: أطالب الجنايات الدولية بمحاسبة نتنياهو وحكومته بصفتهم مجرمي حرب .. وما يحدث في غزة إبادة وتطهير عرقي
رفع ليونيل ميسي رصيد أهدافه الدولية إلى 106 أهداف ليقترب من وصافة قائمة أفضل الهدافين الدوليين، وذلك بعدما سجل هدفي فوز الأرجنتين على بيرو (2-0) الأربعاء في تصفيات مونديال 2026.
وافتتح ابن الـ36 عاما التسجيل بعد نحو نصف ساعة بتسديدة جميلة وذكية، ثم أضاف الثاني من داخل المنطقة بعد عشر دقائق إثر عمل جيد من لاعب الوسط إنسو فرنانديس، ليمنح منتخب بلاده فوزا ثمينا على بيرو.
ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، رصيده الدولي مع منتخب الأرجنتين إلى 106 أهداف في 178 مباراة، ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين الدوليين، وبات على بعد ثلاثة أهداف فقط من الإيراني المعتزل علي دائي صاحب مركز الوصافة.
ويغرد البرتغالي كريستيانو رونالدو منفردا في صدارة القائمة برصيد 127 هدفا. ويحلق منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 12 نقطة، مقابل 7 للأوروغواي التي أصبحت ثانية بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا