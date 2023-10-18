هذا ما كانت تنتظره المملكة… تطور مفاجئ قد يعزز فرص السعودية في تنظيم مونديال 2034

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم بشكل مفاجئ يوم الأربعاء، تخليه عن فكرة تنظيم كأس العالم 2034، وقال في الوقت نفسه إنه يدعم ملف السعودية لاستضافة الحدث العالمي.

وجاء إعلان إندونيسيا تخليها عن الفكرة بعد أسبوع من إعلان رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير، أنه يجري محادثات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة مونديال 2034.

وتغيرت خطة توهير قبل ساعات من اجتماع افتراضي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يضم 47 عضوا، من بينهم أستراليا وإندونيسيا والسعودية.

ومن شأن انسحاب إندونيسيا من سباق تنظيم المونديال أن يعزز فرص السعودية في الفوز بشرف استضافة العرس العالمي لا سيما وأن المملكة تلقت، منذ إعلانها مطلع الشهر الحالي نيتها الترشح لاستضافة الحدث الرياضي الأضخم، دعما غير مشروط من عدة دول آسيوية وعربية.

وفي وقت سابق من أكتوبر الحالي، دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الدول في قارتي آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض لاستضافة مونديال 2034، وحدد موعدا نهائيا في 31 من الشهر الحالي، بعد تسمية المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعم العرض السعودي، حيث قال رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "ستقف أسرة كرة القدم الآسيوية بأكملها متحدة لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية المهمة، ونحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع أسرة كرة القدم العالمية لضمان نجاحها".

ومن جانبه، قال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان له، إن أكثر من 100 اتحاد عضو في "الفيفا" تعهدوا بدعم الملف السعودي