مأرب .. نقابة المحامين اليمنين تطالب بتشكيل فريق قانوني دولي لملاحقة قادة الاحتلال الاسرائيلي وتُدين جرائم الإبادة بحق سكان غزة

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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نظمت نقابة المحامين اليمنيين - مأرب اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة للتنديد بالجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية. وفي بيان لها أكدت النقابة على شرعية نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس، كما أكدت بأنما تقوم به المقاومة الفلسطينية حيال ذلك حقاً مشروعاً تقره المواثيق الدولية والقانون الدولي.

وأشار البيان الى إرتكاب الكيان الصهيوني جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين من أطفال ونساء ومسنين، وإستهداف مباشر للمدارس والمستشفيات في قطاع غزة والتي راح ضحيتها 3500 شهيد، ونحو عشر ألف جريح، بدعم مباشر من أمريكا وبريطانيا وغيرهما من الدول الداعمة للكيان المُحتل ووجه البيان دعوة الى إتحاد المحامين العرب والمكونات والنقابات الخاصة ب المحامين والمنظمات الحقوقية للتنسيق وسرعة تكليف فريق قانوني لتوثيق هذه الجرائم وفق المبادئ الدولية والسعي لملاحقة قيادة الكيان الصهيوني المغتصب عن جرائمّه ضد الانسّانية من قادة عسكريين وسياسيين وتقديم الدعاوى أمام المحاكم الدولية.

ودعا البيان الدول العربية والاسلامية بإتخاذ مواقف عملية جادة ومشرفة لنصرة أبناء فلسطين ، وإيقاف الإبادة الجماعة بحق أبناء غزة، كما دعا دول الجوار لفتح المعابر الحدودية مع غزة لتسهيل سرعة مرور الإغاثة الإنسانية من الدواء والغذاء ووقود.

وطالب البيان أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان ممن يؤمنون بحق الإنسان الفلسطيني في حياة كريمة وآمنة وحقه في النضال لتحرير أرضه وإقامة دولته طالباً إيها بإتخاذ مواقف علنيّة وَصَرَيْحَة والضغط على المجتمع الدولي لسرعة إيقاف الإبادة الجماعية الذي يتعرض لها أهالي غزة.

وفي السياق أدان نقيب المحامين اليمنين - مأرب أنيس الخراز أثناء القاءه كلمة أمام الحاضرين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، وأكد أنها جرائم لا تسقط بالتقادم وفقاً للمواثيق والاتفاقات الدولية والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف التي لم تلتزم بها دولة الاحتلال الصهيوني ويجب تقديم مرتكبيها الى المحاكم الدولية.

وطالب الخراز النقابات والاتحادات الدولية والمنظمات المهتمه للتنسيق معاً من أجل تشكيل فريق من المحامين من أنحاء العالم لمتابعة هذه الجرائم وإستكمال تقديم ملفات مكتملة تدين قادة الاحتلال الإسرائيلي تمهيداً لمحاكمتهم أمام العالم نتيجة جرائم

الحرب التي ارتكبوها ضد المدنيين في غزة .