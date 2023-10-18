في مسجد موسكو الكبير .. سفراء عرب يشاركون في صلاة الغائب على أرواح الضحايا في فلسطين

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أقيمت اليوم في مسجد موسكو الكبير بمبادرة من الإدارة الدينية لمسلمي روسيا صلاة الغائب على أرواح الضحايا الفلسطينيين، شارك فيها عدد كبير من سفراء الدول العربية والإسلامية لدى موسكو.
وقتل مئات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال بقصف على مستشفى "المعمداني" في غزة بضربة أحدثت مأساة وكارثة إنسانية، كانت الأفظع منذ اندلاع المواجهة بين "حماس" وإسرائيل.
ودانت وزارة الخارجية الروسية القصف الذي طال المستشفى، واعتبرته جريمة وتجرّدا من الإنسانية