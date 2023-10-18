آخر الاخبار

في تطورات مفاجئة اليوان الصيني يتفوق على اليورو وعملة عربية ضمن عملات التجارة الرئيسية بعد مظاهرات عارمة ..إسرائيل تعلن عن خطوة تجاه بعثتها الدبلوماسية في هذه الدول العربية توكل كرمان: أطالب الجنايات الدولية بمحاسبة نتنياهو وحكومته بصفتهم مجرمي حرب .. وما يحدث في غزة إبادة وتطهير عرقي عاجل: الرئيس اليمني يواجه الأمريكان بموقف قوي وصريح بشأن الحرب على غزة ومجزرة المستشفى المعمداني تحليل.. ماذا يقصد السيسي بمقترحه على إسرائيل نقل الفلسطينيين من غزة إلى صحراء النقب بدلا عن سيناء؟ المصريون يهتفون ''الجيش العربي فين؟'' ويؤدون صلاة الغائب أمام معبر رفح (فيديو) عاجل: الصحة الفلسطينية تعلن أول إحصائية رسمية بضحايا مجـ زرة المستشفى المعمداني في غزة روسيا تحدد المسئول الأول والأخير عن مجـ زرة مستشفى المعمداني في غزة مقتل وإصابة 50 شخصاً في انفجار مرعب بـ عمران عاجل: مصر ترد على نتنياهو ''التصعيد سيقابل بتصعيد''

في تطورات مفاجئة اليوان الصيني يتفوق على اليورو وعملة عربية ضمن عملات التجارة الرئيسية

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 39

 

 ارتفعت حصة اليوان الصيني في التسويات التجارية عبر منظومة الدفع الدولية "سويفت" في سبتمبر الماضي إلى مستوى تاريخي قدره 5.8% وتجاوزت بذلك اليورو، وأصبح ثاني عملة رئيسية في التجارة.

وبحسب دراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" فقد استحوذت العملة الأمريكية الشهر الماضي على حصة بنسبة 84.15% من التسويات التجارية العالمية، واللافت إلى أن حصة الدولار تقبع دون مستوى 85% منذ ديسمبر الماضي، وهو أمر لم يحدث منذ بداية عام 2018.

فيما صعدت العملة الصينية اليوان للمرة الأولى إلى المرتبة الثانية في قائمة العملات الرئيسية في التجارة، بعد ارتفاع حصتها في التسويات إلى 5.8%.

بينما انخفضت العملة الأوروبية اليورو إلى المركز الثالث وبلغت حصتها 5.43%، وشملت المراتب الخمس الأولى الين الياباني بحصة 1.4% (المرتبة الرابعة) والريال السعودي بحصة 0.56% (المرتبة الخامسة)

إقراء أيضاً
السعودية تتيح تأشيرة الزيارة الإلكترونية لمواطني 6 دول إضافية بينها دول إسلامية
خبير: روسيا والسعودية تتحكّمان بسوق النفط العالمية
أسعار الغاز تواصل ارتفاعها في الأسواق الأوروبية
ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يلامس 88 دولاراً للبرميل
ما تأثير الحرب بين إسرائيل وفلسطين على الاقتصاد العالمي.. صندوق النقد الدولي يوضح
باالأرقام خسائر إسرائيل هي الأولى من نوعة تصل إلى مليارات الدولارات.. حرب على جب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول