توكل كرمان: أطالب الجنايات الدولية بمحاسبة نتنياهو وحكومته بصفتهم مجرمي حرب .. وما يحدث في غزة إبادة وتطهير عرقي

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أدانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل من المدنيين.

وأفادت كرمان، في تعليق لها، بأن هذه المجزرة تثبت مرة أخرى أن نتنياهو وحكومته وأركان جيشه مجرد مجرمي حرب ولا يخوضون المعركة وفق مبادئ الحرب وقواعدها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.

وأضافت كرمان: "أضم صوتي إلى أصوات المطالبين محكمة الجنايات الدولية بمحاكمتهم كمجرمي حرب".

وكانت كرمان قد أفادت -في تصريحات سابقة- بأن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، معربة عن إدانتها واستنكارها لتلك العمليات، لاسيما استهداف النساء والأطفال. وطالبت كرمان بتجنيب المدنيين ويلات الحرب، .

كما وجهت دعوة إلى إيقاف فوري للصراع، وإطلاق كافة الرهائن والأسرى. وفي وقت سابق ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في اليوم الـ11 من حربه على غزة بقصف مستشفى المعمداني، مخلفا أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.

ونسب الجيش الإسرائيلي الضربة التي طالت مستشفى في مدينة غزة إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، متنصلا من المسؤولية عنها.

من جانبها، نفت الحركة "الأكاذيب" و"الاتهامات الباطلة" التي وجهتها إليها إسرائيل، مؤكدة أن المستشفى استهدف "بقصف جوي أطلق من طائرة حربية" إسرائيلية.