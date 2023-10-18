عاجل: الرئيس اليمني يواجه الأمريكان بموقف قوي وصريح بشأن الحرب على غزة ومجزرة المستشفى المعمداني

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس رشاد العليمي تضامن ودعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه، واقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، في الرياض ومعه عضوا المجلس عثمان مجلي، وفرج البحسني، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية تيموثي ليندركينج، والسفير الاميركي ستيفين فاجن.

وفي بداية اللقاء ابلغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوا المجلس الامريكان، ادانة اليمن لجرائم الحرب التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، التي اودت امس الثلاثاء بحياة المئات بينهم اطفال، وجرحى بالقصف الاسرائيلي المروع على المستشفى الاهلي المعمداني في قطاع غزة.

وجرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل تجديد الهدنة، واحياء العملية السياسية على اساس المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية.

كما تطرق اللقاء الى الاصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات، والاوضاع المعيشية، والحد من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وامس تم استهداف مستشفى المعمداني في غزة بقصف جوي إسرائيلي أدى إلى استشهاد 471 فلسطيني و 314مصاب بينهم 28 حالتهم حرجة وفق احصائية رسمية لوزارة الصحة في غزة.

وبرئ الرئيس الأمريكي جو بايدن اسرائيل من مجرزة مستشفى "المعمداني" في غزة أمس الثلاثاء، متهما حركة "حماس" بهذه الكارثة الإنسانية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "حزنت وغضبت بشأن الانفجار في مشفى "المعمداني" أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".

وأضاف: "أنا هنا لسبب بسيط، وهو أن أبين للشعب الإسرائيلي والعالم بأسره موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، فقد أردت القدوم إلى تل أبيب شخصيا من أجل ذلك".

وتابع: "منذ بداية هذه الحرب تم ذبح المئات وبينهم 31 أمريكيا إلى جانب اختطاف العشرات، وأحاول أن أتخيل كيف عاش الناس واختبؤوا في الملاجئ بسبب إرهاب "حماس"، وهذا يثير التساؤلات والحيرة ولكن يتوجب على إسرائيل الرد على هذه الاعتداءات، ويجب التذكير بأن "حماس" لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون الأبرياء يجدون أنفسهم بين المطرقة والسنديان" حد تعبيره.

وشدد بايدن على أهمية القوة، قائلا: "صحيح أن القوة مهمة ولكنها مثال ونموذج فقط، وأتطلع قدما إلى ما يمكننا إنجازه خلال الزيارة".

وخاطب بايدن الإسرائيليين بالقول: "كل هذه الشجاعة كانت مصدر إلهام بالنسبة لنا".

وعقب هذه الجريمة شهدت عدة مدن يمنية تظاهرات ليلية كبيرة في تعز وإب وصنعاء ومأرب، نددت بالمجزرة البشعة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي.