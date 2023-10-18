المصريون يهتفون ''الجيش العربي فين؟'' ويؤدون صلاة الغائب أمام معبر رفح (فيديو)

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شهدت مصر وقفات ومسيرات ومظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين، واحتجاجا على قصف مستشفى المعمداني، في قطاع غزة.
وحمل المتظاهرون لافتات: "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل" و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين اعلام مصر وفلسطين علي أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة ارض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي، وتساءل البعض الآخر بشعارات "واحد اتنين الجيش العربي فين".
ونظم طلاب جامعتي المنيا والفيوم، وقفة احتجاجية داخل الجامعة تضامنا ودعمًا للقضية الفلسطينية، بعد الانتهاكات التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني، والتي نتج عنها وقوع الآلاف من المصابين والشهداء.
وأعلن التحالف الوطني للعمل الإهلي والتنموي المصري عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط علي حكوماتها لوقف القتل فى غزة ودخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف التحالف: نسأل من شعوب مصر، الدول الإسلامية والعربية، والعالم بأسره التضامن مع وقف القتل عن طريق ارتداء الملابس السوداء، وتغيير شعارات وسائل التواصل الاجتماعي لشعار الحملة مرابطون حتي الإغاثة.
وأدّى أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صلاة الغائب على شهداء غزة أمام بوابة معبر رفح.
وكان التحالف الوطني، قد دعا للاعتصام أمام معبر رفح لحين دخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما نظم الفنانون المصريون تجمعا للتنديد بما حدث بعد قصف المستشفى مباشرة، ونظم بعض الأشخاص مظاهرات أخرى في العديد من المحافظات.