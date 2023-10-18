عاجل: الصحة الفلسطينية تعلن أول إحصائية رسمية بضحايا مجـ زرة المستشفى المعمداني في غزة

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 249

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاربعاء أن ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي وصل إلى 3478 شهيدا و12065 مصابا.

وفي أول احصائية رسمية بضحايا مجزرة مستشفى المعمداني الذي تعرض ليلة امس لقصف طيران الإحتلال أعلنت وزارة الصحة أن 471 شهيدا سقطوا في مجزرة المستشفى المعمداني و 314 مصابا حالة 28 منهم حرجة.

ولفتت الى أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة حتى اليوم كانوا من الأطفال والنساء والمسنين.