روسيا تحدد المسئول الأول والأخير عن مجـ زرة مستشفى المعمداني في غزة

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، يشكل جريمة حرب، والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "من الجلي أن الهجوم المروع على مستشفى (المعمداني) في قطاع غزة يشكل جريمة حرب. والمسؤولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يكسبون الأموال بعهر وعدم اكتراث من الحروب في بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة. والذين يوزعون بلا تفكير مبالغ ضخمة من المال لشراء الأسلحة، ويقومون بزيادة الإنتاج في مجمعهم الصناعي العسكري".

وأضاف: "(هي) الولايات المتحدة الأمريكية التي تعلن كذبا مهمتها العالمية في حماية القيم الديمقراطية".

ومساء امس، استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل ومئات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل ومئات المصابين.

وقال: "الطواقم الطبية تجري العمليات الجراحية بدون تخدير وفي أروقة المستشفى"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أماكن متاحة لهذه الأعداد المهولة من المصابين والقتلى. وأضاف: "الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما".

وأكد مستشفى الشفاء أن أغلب ضحايا الغارة الاسرائيلية على المستشفى المعمداني هم من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.

واليوم برئ الرئيس الأمريكي جو بايدن اسرائيل من مجرزة مستشفى "المعمداني" في غزة أمس الثلاثاء، متهما حركة "حماس" بهذه الكارثة الإنسانية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "حزنت وغضبت بشأن الانفجار في مشفى "المعمداني" أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".

وأضاف: "أنا هنا لسبب بسيط، وهو أن أبين للشعب الإسرائيلي والعالم بأسره موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، فقد أردت القدوم إلى تل أبيب شخصيا من أجل ذلك".

وتابع: "منذ بداية هذه الحرب تم ذبح المئات وبينهم 31 أمريكيا إلى جانب اختطاف العشرات، وأحاول أن أتخيل كيف عاش الناس واختبؤوا في الملاجئ بسبب إرهاب "حماس"، وهذا يثير التساؤلات والحيرة ولكن يتوجب على إسرائيل الرد على هذه الاعتداءات، ويجب التذكير بأن "حماس" لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون الأبرياء يجدون أنفسهم بين المطرقة والسنديان".

وشدد بايدن على أهمية القوة، قائلا: "صحيح أن القوة مهمة ولكنها مثال ونموذج فقط، وأتطلع قدما إلى ما يمكننا إنجازه خلال الزيارة".

وخاطب بايدن الإسرائيليين بالقول: "كل هذه الشجاعة كانت مصدر إلهام بالنسبة لنا".

وامس تم استهداف مستشفى المعمداني في غزة بقصف جوي إسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني ونحو 900 مصاب.