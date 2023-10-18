مقتل وإصابة 50 شخصاً في انفجار مرعب بـ عمران

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - خاص

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أفادت مصادر محلية في محافظة عمران اليوم الاربعاء بان الانفجار العنيف الذي وقع يوم امس بمنطقة قاعة بمديرية جبل عيال يزيد بمحافظة عمران تسبب بمقتل وإصابة مايقارب 50 شخصاً.

وذكرت المصادر لمأرب برس بان الانفجار تسبب بمقتل 7 أشخاص واصابة اكثر من 40 شخصاً وتدمير عدد من المنازل المجاورة لمكان الانفجار.



واوضحت المصادر بان الانفجار كان ناجما عن نشوب حريق هائل في احد مخازن المواد المتفجرة التابعة لمليشيا الحوثي التي تستخدمها في تصنيع العبوات المتفجرة ليتطور الى انفجار عنيف نتج عنه نسف المنزل وتضرر عدد من البنايات المجاورة بشكل كلي.



وكانت مصادر محلية قد افادت يوم امس الثلاثاء لمأرب برس بوقوع انفجار عنيف مغرب امس في قرية بيت سيلان بمنطقة قاعة بمديرية جبل عيال يزيد التابعة إداريا لمحافظة عمران وذلك بعد نشوب حريق هائل في احد المنازل ليتطور الى انفجار عنيف نتج عنه نسف المنزل وتضرر بنايات مجاورة .