مقتل وإصابة 50 شخصاً في انفجار مرعب بـ عمران عاجل: مصر ترد على نتنياهو ''التصعيد سيقابل بتصعيد'' بيان يمني يدعو شعوب العالم للانتفاضة ويؤكد: ''هناك تواطؤ وانحياز مع العدوان الإسرائيلي'' اليمن تشارك ضمن 130 دولة في ''مبادرة الحزام والطريق'' بايدن يبرئ اسرائيل من مجزرة المستشفى المعمداني ونتنياهو يستقبله بالأحضان ''صورة'' هجوم بشري كبير على سفارات إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا في عدد من الدول مجزرة جديدة بعد مستشفى المعمداني.. . 40 شهيدا في جباليا وخانيونس مجزرة مروعة في مستشفى المعمداني وإدانات عربية ودولية للقصف الإسرائيلي لحج.. مقتل قائد عسكري في تشكيلات المجلس الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة "الاسم" بسبب منشور على فيسبوك.. الفنانة دلال أبوآمنة مُعتقلة!
أفادت مصادر محلية في محافظة عمران اليوم الاربعاء بان الانفجار العنيف الذي وقع يوم امس بمنطقة قاعة بمديرية جبل عيال يزيد بمحافظة عمران تسبب بمقتل وإصابة مايقارب 50 شخصاً.
وذكرت المصادر لمأرب برس بان الانفجار تسبب بمقتل 7 أشخاص واصابة اكثر من 40 شخصاً وتدمير عدد من المنازل المجاورة لمكان الانفجار.
واوضحت المصادر بان الانفجار كان ناجما عن نشوب حريق هائل في احد مخازن المواد المتفجرة التابعة لمليشيا الحوثي التي تستخدمها في تصنيع العبوات المتفجرة ليتطور الى انفجار عنيف نتج عنه نسف المنزل وتضرر عدد من البنايات المجاورة بشكل كلي.
وكانت مصادر محلية قد افادت يوم امس الثلاثاء لمأرب برس بوقوع انفجار عنيف مغرب امس في قرية بيت سيلان بمنطقة قاعة بمديرية جبل عيال يزيد التابعة إداريا لمحافظة عمران وذلك بعد نشوب حريق هائل في احد المنازل ليتطور الى انفجار عنيف نتج عنه نسف المنزل وتضرر بنايات مجاورة .