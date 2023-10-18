عاجل: مصر ترد على نتنياهو ''التصعيد سيقابل بتصعيد''

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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رد مصدر سيادي مصري على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فتح معبر رفح.

وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية": ''لن نسمح بإجلاء الأجانب في قطاع غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد''.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل للرئيس الأمريكى جو بايدن، "لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة".

في الوقت ذاته قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن تكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.