بيان يمني يدعو شعوب العالم للانتفاضة ويؤكد: ''هناك تواطؤ وانحياز مع العدوان الإسرائيلي''

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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ادان التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية في اليمن التواطؤ الدولي إزاء الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أمام مرأى ومسمع العالم، والتي كان آخرها الهجوم الوحشي بغارات جوية، مساء الثلاثاء، 17 أكتوبر الجاري على مستشفى المعمداني الأهلي في مدينة غزة ما أوقع مئات القتلى والجرحى .

وعبر التحالف في بيان له ، عن استنكاره لهذا الانحياز الكلي للغرب والمجتمع الدولي لصالح الاحتلال..مهيبا بكل شعوب العالم كسر جدار الصمت والانتفاضة في وجه هذه الجرائم ضد الإنسانية وإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال منذ عقود في محاولة لكسر شموخ الشعب الفلسطيني وإجباره على التهجير القسري ومغادرة منازلهم وأرضهم بهدف تصفية القضية الفلسطينية التي تمثل قضية العرب والمسلمين المركزية .

وأشار البيان إلى أنه بات جلياً أمام الشعوب العربية فشل مشاريع التطبيع مع هذا الكيان المجرم، وبات لزاماً على دول الأمة العربية وكل أحرار العالم اتخاذ موقف جادٍ وفوريٍ وصارم يعيد الاعتبار لمعاني الإنسانية والقيم المشتركة، ويعلن براءته من أعمال هذا الكيان المنافية لكل المبادئ والقوانين والمواثيق الدولية، ووقف كل اعمال التطبيع والغاء كل الاتفاقيات التي وقعت معه وقطع علاقات الدول التي اقامتها مع هذا الكيان الهمجي ، وعدم قمع المظاهرات الشعبية السلمية التي تخرج للتعبير عن رفضها للصلف الصهيوني .

ودعا البيان كل شعوب الامة العربية الى مقاطعة لكل المنتجات والشركات الإسرائيلية والشركات والمنتجات الداعمة لها وكل ما يمت لهذا الاحتلال وداعميه بصلة..مطالبا في الوقت نفسه الأمم المتحدة وكل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان التحرك الجاد والفوري والعاجل لوقف مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتجريم قادته وإحالتهم إلى الجنايات الدولية.

وأكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا جامعة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة لاتخاذ قرارات مصيرية تحفظ للأمة العربية ماء وجهها وتستعيد كرامتها وتنتصر لأطفال ونساء ورجال غزة والشعب الفلسطيني عامة الذين يُذبحون الآن من الوريد إلى الوريد وتملأ استغاثاتُهم الأرجاء.

وامس تم استهداف مستشفى المعمداني في غزة بقصف جوي إسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني ونحو 900 مصاب.

وعقب هذه الجريمة شهدت عدة مدن يمنية تظاهرات ليلية كبيرة في تعز وإب وصنعاء ومأرب، نددت بالمجزرة البشعة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي.