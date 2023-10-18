اليمن تشارك ضمن 130 دولة في ''مبادرة الحزام والطريق''

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء، إن بلاده أبرمت اتفاقيات لمبادرة "الحزام والطريق" بقيمة 97.2 مليار دولار خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المقام على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

وأضاف أن بنك التنمية الصيني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني سيؤسس كل منهما نافذة تمويل بقيمة 350 مليار يوان (48.75 مليار دولار)، مع ضخ 80 مليار يوان (حوالي 11 مليار دولار) إضافية إلى صندوق طريق الحرير.

وذكر شي أن الصين ستنفذ 1000 مشروع صغير الحجم لدعم سبل العيش، وتعزز التعاون في التعليم المهني عبر "ورش عمل لوبان" ومبادرات أخرى، مضيفا أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان سلامة المشروعات المقامة في إطار مبادرة الحزام والطريق والعاملين عليها.

وقال الرئيس الصيني، خلال كلمته الافتتاحية، إن مبادرة الحزام والطريق تمثل السعي المشترك للبشرية نحو التطور للجميع، مشيرا إلى أن المبادرة قد شقت طريقا جديدا للتبادلات بين الدول، وأسست إطار عمل جديدا للتعاون الدولي، وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

اليمن تشارك

وشارك سفير اليمن في الصين الدكتور محمد الميتمي في الجلسة الافتتاحية لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المنعقدة في العاصمة بكين، والتي تعقد تزامنا مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق.

ويشارك في المنتدى ممثلو أكثر من 130 دولة ومنظمة دولية، بينهم عدد من الرؤساء.

جدير بالذكر ان اليمن وقعت عام 2019 على مذكرة تفاهم لانضمام اليمن لمبادرة الحزام والطريق التي تعد خطوة ايجابية لفتح افاقا كبيرة في مجال التجارة والاستثمار والتنمية مع الدول الاعضاء في المبادرة وخصوصا مع الصين.