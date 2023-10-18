بايدن يبرئ اسرائيل من مجزرة المستشفى المعمداني ونتنياهو يستقبله بالأحضان ''صورة''

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 224

برئ الرئيس الأمريكي جو بايدن اسرائيل من مجرزة مستشفى "المعمداني" في غزة أمس الثلاثاء، متهما حركة "حماس" بهذه الكارثة الإنسانية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك من تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "حزنت وغضبت بشأن الانفجار في مشفى "المعمداني" أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".

وأضاف: "أنا هنا لسبب بسيط، وهو أن أبين للشعب الإسرائيلي والعالم بأسره موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، فقد أردت القدوم إلى تل أبيب شخصيا من أجل ذلك".

وتابع: "منذ بداية هذه الحرب تم ذبح المئات وبينهم 31 أمريكيا إلى جانب اختطاف العشرات، وأحاول أن أتخيل كيف عاش الناس واختبؤوا في الملاجئ بسبب إرهاب "حماس"، وهذا يثير التساؤلات والحيرة ولكن يتوجب على إسرائيل الرد على هذه الاعتداءات، ويجب التذكير بأن "حماس" لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون الأبرياء يجدون أنفسهم بين المطرقة والسنديان"حد تعبيره.

وشدد بايدن على أهمية القوة، قائلا: "صحيح أن القوة مهمة ولكنها مثال ونموذج فقط، وأتطلع قدما إلى ما يمكننا إنجازه خلال الزيارة".

وخاطب بايدن الإسرائيليين بالقول: "كل هذه الشجاعة كانت مصدر إلهام بالنسبة لنا".

وامس تم استهداف مستشفى المعمداني في غزة بقصف جوي إسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني ونحو 900 مصاب.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، قادما من اليونان للتعبير عن دعمه لها، في زيارة تستمر لمدة خمس ساعات.

يأتي ذلك بعد ساعات من جريمة وحشية ارتكبها الاحتلال بحق سكان غزة أدت الى استشهاد 500 فلسطيني

بايدن التقى برئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسيلتقي أعضاء حكومة الحرب ورئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ.

وكان من المفترض أن يحضر بايدن قمة في الأردن حول الوضع في غزة، لكنها ألغيت عقب استهداف مستشفى المعمداني في غزة بقصف جوي إسرائيلي.