هجوم بشري كبير على سفارات إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا في عدد من الدول

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تعرضت سفارات إسرائيل في الأردن وتركيا وسفارات فرنسا والولايات المتحدة في لبنان لهجوم كبير من المواطنين الغاضبين، احتجاجا على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة.

ووصل عدد من الأشخاص إلى محيط كل من السفارة الفرنسية في بيروت والسفارة الأمريكية في عوكر في جبل لبنان، ليل الثلاثاء، للتعبير عن احتجاجهم على قصف المستشفى الذي خلف 500 قتيل في حصيلة غير نهائية أغلبهم أطفال ونساء. وتجمع عدد من المحتجين بالقرب من السفارة الأمريكية، واتخذت القوى الأمنية والجيش اللبناني تدابير مشددة، وقطعت كل الطرق المؤدية إلى السفارة بالأسلاك الشائكة.

وحاول المحتجون إزالة الشريط الشائك للدخول إلى السفارة الأمريكية لكن القوى الأمنية منعتهم باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع. وحصلت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية بعد قيام المحتجين بإلقاء الحجارة باتجاه السفارة الأمريكية. وتجمع عدد من المحتجين الغاضبين أمام السفارة الفرنسية في بيروت، وسط حضور للقوى الأمنية للتنديد بالقصف.

وحمل المحتجون الأعلام الفلسطينية ونددوا بمواقف المسؤولين الفرنسيين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما نددوا بـ "الإجرام الصهيوني بحق الأبرياء والأطفال في غزة".

وأطلقوا هتافات تعرب عن دعمهم لـ"المقاومة الفلسطينية". وقام المحتجون بإلقاء الحجارة باتجاه مبنى السفارة الفرنسية للتعبير عن غضبهم، واحتجاجا على ما يتعرض له أهل غزة من قتل.

وفي تركيا، تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين أمام القنصلية العامة الإسرائيلية في إسطنبول والسفارة الإسرائيلية في أنقرة، مرددين شعارات ضد إسرائيل ونصرة للشعب الفلسطيني.

وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من السفارة الإسرائيلية خشية محاولة اقتحامها وحدوث أعمال شغب. وفي الأردن، أظهر مقطع فيديو متداول تدفق سيل بشري على السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، احتجاجا على القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة. وتم إغلاق شارع رئيسي كبير بعد توافد أعداد ضخمة من المتظاهرين.

وقبل هذه التظاهرة الحاشدة بساعات، حاول عشرات المتظاهرين اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، فيما أظهرت مقاطع فيديو إشعال المتظاهرين النيران بمحيط السفارة. وقتل مئات الأشخاص، نسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال، في قصف على المستشفى المعمداني في غزة في أكثر الهجمات دموية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة