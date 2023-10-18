مجزرة جديدة بعد مستشفى المعمداني.. . 40 شهيدا في جباليا وخانيونس

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة، في شمال القطاع، راح ضحيتها 37 فلسطينيا.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال قامت بقصف منازل الفلسطينيين في مناطق القصاصيب وحليمة السعدية ببلدة جباليا شمالي القطاع.

وفي خانيونس، استهدف الاحتلال بالصواريخ شقة بالحي الياباني، كان يتواجد بها عائلات فرت من القصف من عدة مناطق، ما أدى إلى استشهاد 3 إحداهم طفلة.

وتأتي المجزرة الجديدة بعد ساعات من مجزرة المستشفى المعمداني، التي قتل فيها أكثر من 500 شهيد وأكثر من ألف جريح.

وكان الاحتلال ارتكب مجزرة بحق الفلسطينيين في المستشفى المعمداني في غزة، بعد قصفه بصاروخ مباشر، في ظل تواجد مئات العوائل الفلسطينية، التي لجأت إليه للاحتماء من القصف العنيف للاحتلال على منازلهم.

واستشهد جراء القصف أكثر من 500 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من ألف آخرين بإصابات خطيرة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 394 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو ثلاثة آلاف شهيد.

ووفقًا لآخر تحديثٍ صادر عن وزارة الصحة مساء الثلاثاء، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان أكثر 3 آلاف شهيد و12 ألفًا و500 جريح. وارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلا، والإناث إلى 1032 شهيدة