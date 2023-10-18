الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل قائد عسكري في قوات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، بانفجار عبوة ناسفة في إحدى الجبهات شمال محافظة لحج.

وقالت وسائل إعلام تابعة للانتقالي، إن قائد جبهة حبيل حنش في اللواء 14 صاعقة في لحج، قتل مساء الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين.

واتهمت الحوثيين، بمساندة انفجار العبوة الناسفة بوابل من قذائف الهاون على مواقع تمركز قوات اللواء 14 صاعقة في حبيل حنش.