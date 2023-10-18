لحج.. مقتل قائد عسكري في تشكيلات المجلس الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة "الاسم" بسبب منشور على فيسبوك.. الفنانة دلال أبوآمنة مُعتقلة! الخارجية اليمنية تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة اصابة مواطن وبتر قدمة اليسرى إثر انفجار لغم زرعتة مليشيا الحوثي بصرواح مأرب جماعة الحوثي تدشن مدرسة طائفية داخل الجامع الكبير في إب البرلمان التونسي: نستعدّ لإصدار قانون يجرّم التطبيع إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار اللغة«العربية» ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي بسبب دعمه فلسطين تعرف على مشروع جيورا آيلاند الاسرائيلي والشرق الاوسط الجديد مصر تدعو الدول ذات التأثير إلى التدخّل وإيقاف الانتهاكات في فلسطين
قتل قائد عسكري في قوات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، بانفجار عبوة ناسفة في إحدى الجبهات شمال محافظة لحج.
وقالت وسائل إعلام تابعة للانتقالي، إن قائد جبهة حبيل حنش في اللواء 14 صاعقة في لحج، قتل مساء الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين.
واتهمت الحوثيين، بمساندة انفجار العبوة الناسفة بوابل من قذائف الهاون على مواقع تمركز قوات اللواء 14 صاعقة في حبيل حنش.