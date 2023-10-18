آخر الاخبار

لحج.. مقتل قائد عسكري في تشكيلات المجلس الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة "الاسم" بسبب منشور على فيسبوك.. الفنانة دلال أبوآمنة مُعتقلة! الخارجية اليمنية تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة اصابة مواطن وبتر قدمة اليسرى إثر انفجار لغم زرعتة مليشيا الحوثي بصرواح مأرب جماعة الحوثي تدشن مدرسة طائفية داخل الجامع الكبير في إب البرلمان التونسي: نستعدّ لإصدار قانون يجرّم التطبيع إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار اللغة«العربية» ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي بسبب دعمه فلسطين تعرف على مشروع جيورا آيلاند الاسرائيلي والشرق الاوسط الجديد مصر تدعو الدول ذات التأثير إلى التدخّل وإيقاف الانتهاكات في فلسطين

الخارجية اليمنية تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 208

اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية القصف الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الاهلي المعمداني في قطاع غزة، جريمة ضد الانسانية يجب ان يعاقب مرتكبيها.

واعربت الخارجية اليمنية، عن ادانتها بأشد العبارات، هذه الجريمة التي تأتي ضمن جرائم الحرب والابادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والضغط على دولة الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

إقراء أيضاً
لحج.. مقتل قائد عسكري في تشكيلات المجلس الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة "الاسم"
اصابة مواطن وبتر قدمة اليسرى إثر انفجار لغم زرعتة مليشيا الحوثي بصرواح مأرب
جماعة الحوثي تدشن مدرسة طائفية داخل الجامع الكبير في إب
تشكيلات الانتقالي تحرق دراجات نارية لمواطنين في عدن
الوكيل العود يشارك في افتتاح الدورة التدريبية للدبلوماسيين اليمنيين في الصين
اتلاف كميات كبيرة من مادة "التنباك الحوت" لإحتواها على مواد مخدرة بشحن المهرة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول