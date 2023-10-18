الخارجية اليمنية تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية القصف الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الاهلي المعمداني في قطاع غزة، جريمة ضد الانسانية يجب ان يعاقب مرتكبيها.

واعربت الخارجية اليمنية، عن ادانتها بأشد العبارات، هذه الجريمة التي تأتي ضمن جرائم الحرب والابادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والضغط على دولة الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.