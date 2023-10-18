لحج.. مقتل قائد عسكري في تشكيلات المجلس الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة "الاسم" بسبب منشور على فيسبوك.. الفنانة دلال أبوآمنة مُعتقلة! الخارجية اليمنية تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة اصابة مواطن وبتر قدمة اليسرى إثر انفجار لغم زرعتة مليشيا الحوثي بصرواح مأرب جماعة الحوثي تدشن مدرسة طائفية داخل الجامع الكبير في إب البرلمان التونسي: نستعدّ لإصدار قانون يجرّم التطبيع إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار اللغة«العربية» ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي بسبب دعمه فلسطين تعرف على مشروع جيورا آيلاند الاسرائيلي والشرق الاوسط الجديد مصر تدعو الدول ذات التأثير إلى التدخّل وإيقاف الانتهاكات في فلسطين
اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية القصف الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الاهلي المعمداني في قطاع غزة، جريمة ضد الانسانية يجب ان يعاقب مرتكبيها.
واعربت الخارجية اليمنية، عن ادانتها بأشد العبارات، هذه الجريمة التي تأتي ضمن جرائم الحرب والابادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والضغط على دولة الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.