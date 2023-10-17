اصابة مواطن وبتر قدمة اليسرى إثر انفجار لغم زرعتة مليشيا الحوثي بصرواح مأرب

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدى انفجار لغم زرعته مليشيات إ يران الحوثية في اليمن لإصابة مواطن في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجار أسفر عن إصابة المواطن ناجي علي حيدرة مقبول، وبتر قدمه اليسرى.

وتواصل الألغام والعبوات من المخلفات الحوثية الفتك بمئات الضحايا من المدنيين أكثر من نصفهم من محافظة الحديد