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جماعة الحوثي تدشن مدرسة طائفية داخل الجامع الكبير في إب

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسية طائفية داخلية في الجامع الكبير بمدينة إب القديمة.وسط اليمن. وذكرت مصادر محلية، إن وزارة الإرشاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها افتتحت مدرسة دينية جديدة في الجامع الكبير بالمدينة القديمة، لتلقين الأطفال الأفكار الطائفية.

وأضحت أن المليشيا دعت المدرسة باسم “الشافعي” وهي محاولة لتضليل أولياء أمور الطلاب عن طبيعة المدرسة الداخلية.

وأشارت المصادر إلى أن المدرسة تهتم بتعليم العلوم الشرعية وفق المعتقدات الشيعية على غرار المدرسة الداخلية في جامع الملكة أروى بجبلة ومدارس أخرى في صنعاء وصعدة وذمار وحجة لتكريس الأفكار الإيرانية داخل النسيج اليمني.

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