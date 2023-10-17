البرلمان التونسي: نستعدّ لإصدار قانون يجرّم التطبيع

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدان مجلس نواب الشعب موقف الجامعة العربية من العدوان على غزة، واصفا إياه بالموقف المتخاذل والمتناقض مع تطلّعات الشعب العربي في مقاومة الاحتلال. وعبّر النواب التونسيون في جلسة عامة استثنائية، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، عن تمسّكهم بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ومشروعية هذا الحق التاريخي في تحرير كامل أرضه، وفق بيان صادر عن البرلمان.

ودعا البرلمان، الدبلوماسية التونسية إلى لعب دور ريادي في مزيد إسناد الشعب الفلسطيني عربيّا ودوليّا.

وقال بيان البرلمان إنّه يستعدّ لإصدار قانون يجرّم كل أشكال التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان رفض البرلمان التونسي لما وصفه بـ”ميزان العدالة الأعرج وسياسة الكيل بمكيالين لحقوق الإنسان، في ظل صمت دولي مقيت على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل العدو في الأراضي المحتلة باسم الشرعية الدولية التي لا مشروعية لها”، حسب تعبيره. وعبّرت الغرفة البرلمانية التونسية عن اعتزازها وفخرها “بالملحمة البطولية التي تخطّها المقاومة الفلسطينية”.

وحيّا النواب التونسيون كل الشعوب الحرة المساندة لفلسطين، داعين إياها إلى مزيد الضغط على حكوماتها كي تتحمّل مسؤولياتها، من أجل فكّ الحصار على غزة وعموم فلسطين المحتلة ووضع حدّ لسياسات التهجير المتعاقبة والممنهجة”.