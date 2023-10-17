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ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي بسبب دعمه فلسطين

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أعلن نادي ماينز الألماني فسخ عقد اللاعب الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي، على خلفية موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال الفريق الألماني في بيان رسمي، الثلاثاء 17 أكتوبر، إنّه يتبرّأ ممّا نشره لاعبه وإنّ مواقفه الخاصة لا تلزمه. واتّهم ماينز أنور الغازي بدعم جهة “إرهابية”، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.

وكان اللاعب قد نشر تدوينة على إنستغرام عبّر فيها عن دعمه المقاومة ومساندته الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، قبل أن يسحبها في وقت لاحق.

وينضم أنور الغازي إلى قائمة اللاعبين العرب والمسلمين الذين يتعرّضون لضغوط وحملات شيطنة بسبب دعمهم القضية، على غرار الجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، والتونسي عيسى العيدوني لاعب يونيون برلين، والمغربي مصير المزراوي لاعب بايرن ميونيخ، وآخرين.

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