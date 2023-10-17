البرلمان التونسي: نستعدّ لإصدار قانون يجرّم التطبيع إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار اللغة«العربية» ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي بسبب دعمه فلسطين تعرف على مشروع جيورا آيلاند الاسرائيلي والشرق الاوسط الجديد مصر تدعو الدول ذات التأثير إلى التدخّل وإيقاف الانتهاكات في فلسطين رداً على مجازرها.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية كبيرة على إسرائيل البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومحاكمة قادته تشكيلات الانتقالي تحرق دراجات نارية لمواطنين في عدن السعودية تتيح التأشيرة الإلكترونية لمواطني 6 دول جديدة عاجل..ضربات صاروخية كبيرة..كتائب القسام ترد على المجزرة الدموية المرتكبة بحق المدنيين في المستشفى الأهلي العربي بغزة
أعلن نادي ماينز الألماني فسخ عقد اللاعب الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي، على خلفية موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.
وقال الفريق الألماني في بيان رسمي، الثلاثاء 17 أكتوبر، إنّه يتبرّأ ممّا نشره لاعبه وإنّ مواقفه الخاصة لا تلزمه. واتّهم ماينز أنور الغازي بدعم جهة “إرهابية”، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.
وكان اللاعب قد نشر تدوينة على إنستغرام عبّر فيها عن دعمه المقاومة ومساندته الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، قبل أن يسحبها في وقت لاحق.
وينضم أنور الغازي إلى قائمة اللاعبين العرب والمسلمين الذين يتعرّضون لضغوط وحملات شيطنة بسبب دعمهم القضية، على غرار الجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، والتونسي عيسى العيدوني لاعب يونيون برلين، والمغربي مصير المزراوي لاعب بايرن ميونيخ، وآخرين.