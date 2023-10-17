رداً على مجازرها.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية كبيرة على إسرائيل

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وعدد من المناطق في إسرائيل.

وقصفت مدينة سديروت ومجمع “مفتاحيم” وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة” بالصواريخ وقذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام قصف تجمع للجنود الإسرائيليين قرب مفكعيم برشقة صاروخية.

من جهتها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصف تل أبيب برشقة صاروخية، رداً “على مجازر العدو بحق المدنيين” في قطاع غزة.

تأتي هذه الضربات الانتقامية، رداً على مجزرة مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، وراح ضحيتها أكثر من 600 شخص بين قتيل وجريح.