تشكيلات الانتقالي تحرق دراجات نارية لمواطنين في عدن

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحرقت تشكيلات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، الثلاثاء، دراجات نارية تابعة لمواطنين كسروا قرار حظر قيادة الدراجات في العاصمة المؤقتة، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، أن عناصر الانتقالي أقدمت على إحراق دراجات نارية تابعة لشباب، مشيرين إلى أن عشرات الشبان كسروا قرار الحظر الذي مر يومان على دخوله حيز التنفيذ، وخرجوا للعمل على متن الدراجات.

وأظهرت مقاطع فيديو احتراق ثلاث دراجات على جانب الخط، قالت المصادر إنها في جولة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان، إلى الشمال من عدن.

وتعد الدراجات مصدر الرزق الوحيد للمئات من الأسر في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأقرت السلطات في عدن، منعها في قرار صدر الأسبوع الماضي، دون الإصغاء للاحتجاجات الرافضة والتحذيرات من مخاطر القرار على هذه الأسر، ودخل القرار حيز التنفيذ يوم السبت.