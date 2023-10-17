السعودية تتيح التأشيرة الإلكترونية لمواطني 6 دول جديدة

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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة يوم الثلاثاء إتاحة الحصول على تأشيرة لزيارة المملكة إلكترونيا لمواطني ست دول جديدة من بينها تركيا وتايلاند ليرتفع الإجمالي إلى 63 دولة.
وقالت الهيئة في بيان إن القرار الجديد يشمل مواطني تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس، مضيفة أن صلاحية التأشيرة تمتد لعام كامل وتتيح الزيارات المتعددة والإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما.
ومن جهة أخرى، أفاد تلفزيون الإخبارية بأن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفعت من ثلاثة إلى أكثر من عشرة بالمئة.