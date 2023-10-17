عاجل..ضربات صاروخية كبيرة..كتائب القسام ترد على المجزرة الدموية المرتكبة بحق المدنيين في المستشفى الأهلي العربي بغزة

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية متتالية كبيرة مساء اليوم، على تل أبيب وعدد من المناطق في إسرائيل،"ردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين" في قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، مقاطع فيديو تظهر فيها الضربات الصاروخية الكبيرة على تل أبيب ومدن أخرى، مع انطلاق صفارات الإنذار.

كما قصفت القسام مدينة سديروت ومجمع "مفتاحيم" وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة بالصواريخ وقذائف الهاون.



واستهدفت أيضا عددا من المواقع في غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام قصف تجمع للجنود الإسرائيليين قرب مفكعيم برشقة صاروخية.

من جهتها، قالت سرايا القدس أنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية "ردا على مجازر العدو بحق المدنيين" في قطاع غزة.



وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأعلنت مصادر طبية بأن 500 شخصا على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من المكان.

ويتبع المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، ويعد من أقدم المستشفيات في غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن استشهاد 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.