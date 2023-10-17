وكيل المحافظة يفتتح دوره تدريبية بمأرب خاصة بإدارة حالة (لحالات الحصبه والدفتيرياء والسعال الديكي

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري، ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أحمد العبادي، اليوم، ورشة تدريبية خاصة بإدارة الحالة لـ (لحالات الحصبه والدفتيرياء والسعال الديكي) للاطباء ومساعدي الاطباء في المستشفيات بالمحافظة.

الدوره التدريبية ينظمها مكتب الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وتهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام، إلى إكساب 30 طبيباً ومساعدي الاطباء يمثلون هيئة مستشفى مأرب العام،ومستشفئ كرئ العام والوحده بالحصون مديرية الوادي ومستشفى محمد هائل للأمومة والطفولة بمديرية المدينة، ومستشفئ الشهيد احمدجحزه ومستشفى الطوارى والمستشفى العسكري ومستشفى العطير ومستشفى حريب العام بمديرية حريب، معلومات علمية ومهارات عملية في إدارة المعالجه التكاملية لحالات الحصبه والدفتيرياء والسعال الديكي.وطرق التشخيص والمعالجة.

وخلال الافتتاح أكد الباكري والعبادي، على أهمية استمرار التأهيل والتدريب للكوادر العاملة في القطاع الصحي بما يعزز من كفاءتهم وأدائهم خاصة ضد الأمراض الفيروسية القاتلة..

مشيدين بنجاح القطاع الصحي في المحافظة خلال الفترة الماضية. من جانبه أوضح مدير مكتب الصحة العالمية بالمحافظة الدكتور علي سارية، أن الدوره ستعمل على تدريب المشاركين ورفع مستوى قدرات وتطوير مهارات الاطباء ومساعدي الاطباء في المستشفيات والمراكز الصحية بطرق التشخيص والمعالجه التكاملية لحالات الحصبه والدفتيرياء والسعال الديكي. حضر الافتتاح نائب رئيس هيئة مستشفى مأرب لشؤون الماليه والاداريه الدكتور محمد هندروس