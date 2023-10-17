الوكيل العود يشارك في افتتاح الدورة التدريبية للدبلوماسيين اليمنيين في الصين

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شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية أوسان العود، اليوم، في افتتاح الدورة التدريبية للدبلوماسيين اليمنيين التي ينظمها مركز الدراسات الصيني-العربي للاصلاح والتنمية بمدينة شنغهاي الصينية.
وأكد العود، على اهمية انعقاد الدورة التدريبية التي تأتي تزامنًا مع انعقاد الدورة الثالثة لمبادرة الحزام الطريق للتعاون الدولي..مشيراً الى متانة العلاقات الثنائية التاريخية بين الشعبين والبلدين الصديقين..مثمناً جهود زارة الخارجية الصينية في تقديم الدعم لليمن في كافة المجالات بما فيها تقديم الدورات التأهيلية للكادر الدبلوماسي اليمني.
وتهدف الدورة التي تستمر عشرة ايام ويشارك فيها 25 دبلوماسياً يمنياً، الى اكسابهم المعارف العملية، وبناء قدرات الكادر الدبلوماسي اليمني ضمن خطة وزارة الخارجية لبناء مهارات وقدرات الكادر الدبلوماسي في الوزارة.