الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أتلفت إدارة منفذ شحن بمحافظة المهرة، كمية كراتين من مادة "التنباك الحوت" لإحتواها على مواد مخدرة.

وقال مركز إعلام المهرة، إن إدارة بجمرك شحن بمحافطة المهرة، اتلفت مساء اليوم، "206" كراتين من مادة "التنباك الحوت" بعد رفضها من إدارة الجودة والمقاييس نظرها لخطورتها على صحة المستهلك وكونها تحتوي على مواد مخدرة ومسرطنة.

وأضاف أن عملية الإتلاف جرت بحضور ثابت عوض مبارك، مدير عام الجمرك، ونوابه عبدالله غالب حرش، وعلي بن علي جهثم، ومندوبو إدارات الجودة والمقاييس وميناء شحن والضابطة الجمركية والساحة والجهات الأمنية والعسكرية والعمليات المشتركة والجهات المختصة.