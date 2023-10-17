الوكيل العود يشارك في افتتاح الدورة التدريبية للدبلوماسيين اليمنيين في الصين اتلاف كميات كبيرة من مادة "التنباك الحوت" لإحتواها على مواد مخدرة بشحن المهرة مليشيا الحوثي تعلن مقتل سبعة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية مختلفة عاجل..انفجار عنيف يرعب سكان مدينة عمران وضواحيها - فيديو تعرف على رد السلطة المحلية المزلزل على مبادرة الحوثيين بشأن إنهاء جبهات القتال وتحييد محافظة تعز مليشيا الحوثي تعبث في شوارع إب وتنهي هذه الخدمة على المواطنين نادي المعلمين يعلن مواصلة الاضراب رغم اختطاف الحوثي معظم قياداته اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الانتهاكات الصهيونية بحق غزة وأهلها وزير الأوقاف يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دولي توكل كرمان تدعو لإيقاف الحرب وتدين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وجرائم
أتلفت إدارة منفذ شحن بمحافظة المهرة، كمية كراتين من مادة "التنباك الحوت" لإحتواها على مواد مخدرة.
وقال مركز إعلام المهرة، إن إدارة بجمرك شحن بمحافطة المهرة، اتلفت مساء اليوم، "206" كراتين من مادة "التنباك الحوت" بعد رفضها من إدارة الجودة والمقاييس نظرها لخطورتها على صحة المستهلك وكونها تحتوي على مواد مخدرة ومسرطنة.
وأضاف أن عملية الإتلاف جرت بحضور ثابت عوض مبارك، مدير عام الجمرك، ونوابه عبدالله غالب حرش، وعلي بن علي جهثم، ومندوبو إدارات الجودة والمقاييس وميناء شحن والضابطة الجمركية والساحة والجهات الأمنية والعسكرية والعمليات المشتركة والجهات المختصة.