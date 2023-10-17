مليشيا الحوثي تعلن مقتل سبعة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية مختلفة

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أعلنت مليشيا الحوثي في محافظتي صنعاء وحجة، مقتل سبعة من أفرادها يحملون رتبا عسكرية مختلفة.
وقالت وكالة سبأ النسخه الحوثية ، إنه جرى اليوم الثلاثاء، في صنعاء تشييع خمسة من مقاتلي الجماعة يحملون رتبا عسكرية.
وفي خبر آخر، قالت الوكالة إنه جرى تشييع جثمانين اثنين من جنود الجماعة في محافظة حجة.
ويعتقد أن أفراد الجماعة سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية، ما يرفع عدد قتلاهم منذ بداية أكتوبر الجاري إلى 18 مقاتلاً.