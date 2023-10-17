عاجل..انفجار عنيف يرعب سكان مدينة عمران وضواحيها - فيديو

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أفادت مصادر محلية مساء اليوم الثلاثاء بمحافظة عمران بوقوع انفجار عنيف هز مدينة محافظة عمران وضواحيها .
واوضحت المصادر لمأرب برس بان الانفجار وقع في قرية بيت سيلان بمنطقة قاعة بمديرية جبل عيال يزيد التابعة إداريا لمحافظة عمران .
وذكرت المصادر بانها شاهدت مغرب اليوم الثلاثاء نشوب حريق هائل في احد المنازل بمنطقة قاعه القريبة من مركز مدينة عمران ليتطور الى انفجار عنيف نتج عنه نسف المنزل وتضرر بنايات مجاورة في حين لم يتسنّى للمصادر حتى الآن معرفة حجم الخسائر البشرية.
ورجحت المصادر بان الانفجار العنيف كان ناجما عن انفجار مواد متفجرة تستخدمها المليشيات الحوثية في عمليتها العسكرية.