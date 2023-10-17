تعرف على رد السلطة المحلية المزلزل على مبادرة الحوثيين بشأن إنهاء جبهات القتال وتحييد محافظة تعز

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ردت السلطة المحلية في محافظة تعز، يوم الثلاثاء، على مبادرة الحوثيين بشأن إنهاء جبهات القتال وتحييد المحافظة، واعتبرتها مناورة جديدة لتبرير استهداف المدينة.

وقال محافظ تعز نبيل شمسان، في بيان له، إن المبادرة الاستعراضية الغامضة للحوثيين هي مناورة جديدة لتبرير استهداف تعز، ولا تختلف عن تلك التي اطلقوها بشأن مأرب، وغيرها من المناطق.

واستغرب البيان، من اطلاق ما اسمي بمبادرة للادارة المشتركة لتعز، متهما الحوثيين بالتهرب من الوفاء بابسط استحقاقات السلام، والقيم الانسانية متمثلة بفتح طرق المحافظة.

ويرى البيان، مبادرة الحوثيين، خطوة استباقية لجهود الوساطة السعودية، وما يترتب عليها من مكاسب للشعب اليمني بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، وفتح طرق تعز، والمطارات والموانئ والمضي قدما نحو السلام المنشود، على حد قوله.

ويوم أمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي عن تقديمها مبادرة تتحدث عن تحييد مدينة تعز وإنهاء جميع جبهات القتال فيها، مقابل شروط.

وقال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للحوثيين خلال اجتماع في منطقة الحوبان، إن "هذه المبادرة تتمثل في أن توقف جميع الجبهات العسكرية، وتحييد المحافظة، وتدار محافظة تعز بإدارة مشتركة من قبل الجميع".