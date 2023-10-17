مليشيا الحوثي تعبث في شوارع إب وتنهي هذه الخدمة على المواطنين نادي المعلمين يعلن مواصلة الاضراب رغم اختطاف الحوثي معظم قياداته عاجل : اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الانتهاكات الصهيونية بحق غزة وأهلها وزير الأوقاف يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دولي توكل كرمان تدعو لإيقاف الحرب وتدين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وجرائم ثلاثة مطالب للسعودية بشأن الحرب على غزة ثلاث دول أفشلت مشروع قرار روسي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة المنتخب اليمني يتأهل للدور القادم من تصفيات كأس العالم.. تعرف على المنتخبات التي سيلعب معها بسبب ''لا غالب إلا الله''.. إسرائيل تعتقل فنانة فلسطينية مشهورة قمة طارئة بشأن غزة وهؤلاء أبرز المدعوين
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، على قطع الشوارع وخدمة الانترنت وتعطيل المصالح العامة في مدينة إب (وسط اليمن)، بالتزامن مع زيارة للقيادي في الجماعة “مهدي المشاط”.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي أقدمت على غلق عدداً من الشوارع ومنعت حركة السير فيها، كما نشرت عشرات الأطقم والعربات العسكرية في الشوارع ومداخل الحارات، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي.
وأضافت المصادر أن المليشيات الإرهابية عطلت مصالح المواطنين وقيدت تحركاتهم كما قامت بتعطيل خدمة الانترنت في أحياء واسعة من المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات تزامنت مع زيارة لما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيا “مهدي المشاط” للمدينة قادما من مناطق سيطرة المليشيا في محافظة تعز المجاورة.
وقوبلت الإجراءات الحوثية باستياء واسع من المواطنين، حيث لم يتمكن عدد كبير من المرضى والمسافرين من الدخول إلى المدينة أو التحرك بسلاسة داخل شوارعها.