مليشيا الحوثي تعبث في شوارع إب وتنهي هذه الخدمة على المواطنين نادي المعلمين يعلن مواصلة الاضراب رغم اختطاف الحوثي معظم قياداته عاجل : اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الانتهاكات الصهيونية بحق غزة وأهلها وزير الأوقاف يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دولي توكل كرمان تدعو لإيقاف الحرب وتدين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وجرائم ثلاثة مطالب للسعودية بشأن الحرب على غزة ثلاث دول أفشلت مشروع قرار روسي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة المنتخب اليمني يتأهل للدور القادم من تصفيات كأس العالم.. تعرف على المنتخبات التي سيلعب معها بسبب ''لا غالب إلا الله''.. إسرائيل تعتقل فنانة فلسطينية مشهورة قمة طارئة بشأن غزة وهؤلاء أبرز المدعوين
يواصل نادي المعلمين اليمنيين، الإضراب، رغم اعتقال مليشيا الحوثي معظم قيادات النادي في صنعاء وعدة محافظات.
وقال نادي المعلمين في بيان له، إن النادي قرر مواصلة الإضراب الشامل عن التعليم حتى صرف المرتبات، رغم الخطف والتهديد.
وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي خطفت رئيس النادي الشيخ أبوزيد الكميم، والأمين العام للنادي الأستاذ محسن الدار، كما كشف عن خطف الحوثي لرئيس فرع النادي في محافظة المحويت الأستاذ ناصر القعيش، بالإضافة إلى خطف رئيس فرع النادي في محافظة ريمة الأستاذ إبراهيم جديب.
واضاف نادي المعلمين إن مليشيا الحوثي ترفض تحويل المخطوفين من النادي إلى المحاكم، كما لم توجه لهم أي تهمة حتى الآن.
وطالب النادي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين من قيادة النادي كون مطالبهم مشروعة وفق الدين والدستور والقانون.
ودعا بيان اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات إلى مواصلة الإضراب، وتبني مواقف النادي، والتفاعل مع أي إجراء دستوري وقانوني يدعوكم له النادي، في سبيل الإفراج عن رئيس النادي، وباقي الأعضاء المختطفين وحتى صرف الرواتب كاملة دون تأخير