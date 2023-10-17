نادي المعلمين يعلن مواصلة الاضراب رغم اختطاف الحوثي معظم قياداته

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يواصل نادي المعلمين اليمنيين، الإضراب، رغم اعتقال مليشيا الحوثي معظم قيادات النادي في صنعاء وعدة محافظات.

وقال نادي المعلمين في بيان له، إن النادي قرر مواصلة الإضراب الشامل عن التعليم حتى صرف المرتبات، رغم الخطف والتهديد.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي خطفت رئيس النادي الشيخ أبوزيد الكميم، والأمين العام للنادي الأستاذ محسن الدار، كما كشف عن خطف الحوثي لرئيس فرع النادي في محافظة المحويت الأستاذ ناصر القعيش، بالإضافة إلى خطف رئيس فرع النادي في محافظة ريمة الأستاذ إبراهيم جديب.

واضاف نادي المعلمين إن مليشيا الحوثي ترفض تحويل المخطوفين من النادي إلى المحاكم، كما لم توجه لهم أي تهمة حتى الآن.

وطالب النادي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين من قيادة النادي كون مطالبهم مشروعة وفق الدين والدستور والقانون.

ودعا بيان اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات إلى مواصلة الإضراب، وتبني مواقف النادي، والتفاعل مع أي إجراء دستوري وقانوني يدعوكم له النادي، في سبيل الإفراج عن رئيس النادي، وباقي الأعضاء المختطفين وحتى صرف الرواتب كاملة دون تأخير