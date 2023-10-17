عاجل : اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الانتهاكات الصهيونية بحق غزة وأهلها

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وصل اليوم عدد من وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى سلطنة عُمان اليوم للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

حيث وصل كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر وسمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين ومعالي الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت ومعالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الى ذلك قال الأمين العام جاسم البديوي إن انعقاد الدورة الاستثنائية الثالثة والاربعين للمجلس الوزاري جاء بطلب سلطنة عمان الرئيس الحالي لمجلس التعاون، وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس، مضيفا أن الاجتماع الاستثنائي يهدف للتشاور والتباحث بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطيرة على قطاع غزة.

من جانبه، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية وعُمان ومصر والأردن، تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعرب عن موقف قطر الثابت من إدانة استهداف المدنيين وأن قتل الأبرياء

وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة، مؤكدا ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للفلسطينيين،.