وزير الأوقاف يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دولي

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وصل معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، العاصمة المصرية القاهرة وذلك تلبية لدعوة مفتي جمهورية مصر العربية للمشاركة بالمؤتمر العالمي "الفتوى وتحديات
الألفية الثالثة" التي ستنطلق فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من ١٨_١٩ من أكتوبر الجاري.
وسيشارك في المؤتمر نخبة من كبار العلماء والوزراء المختصون من مختلف أنحاء العالم.