وزير الأوقاف يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دولي توكل كرمان تدعو لإيقاف الحرب وتدين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وجرائم ثلاثة مطالب للسعودية بشأن الحرب على غزة ثلاث دول أفشلت مشروع قرار روسي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة المنتخب اليمني يتأهل للدور القادم من تصفيات كأس العالم.. تعرف على المنتخبات التي سيلعب معها بسبب ''لا غالب إلا الله''.. إسرائيل تعتقل فنانة فلسطينية مشهورة قمة طارئة بشأن غزة وهؤلاء أبرز المدعوين تعز تحذر مهدي المشاط وترد رسميا على مبادرته .. بيان السعودية تتيح تأشيرة الزيارة الإلكترونية لمواطني 6 دول إضافية بينها دول إسلامية أنتم حكومة عار… مستوطنون إسرائيليون يطردون وزيرتهم في موقف مخزي
دعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان إلى ايقاف الحرب الدائرة في فلسطين والذهاب إلى مسار للتفاوض ينجز حل الدولتين على أساس القرارات الدولية كحل جذري للصراع والقتل والمآسي.
كما جددت كرمان، إدانتها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وجرائم حرب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت كرمان التي تزور دولة جنوب افريقيا -في منشور لها على فيسبوك- "جددت اليوم من بلاد مانديلا تضامني الكامل مع غزة، وإدانة ما تتعرض له من مجازر وجرائم حرب".
وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وحتى صباح الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي 2329 فلسطينيا وأصاب 9042 آخرين، فيما قتلت "حماس" أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3526 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.