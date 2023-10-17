توكل كرمان تدعو لإيقاف الحرب وتدين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وجرائم

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان إلى ايقاف الحرب الدائرة في فلسطين والذهاب إلى مسار للتفاوض ينجز حل الدولتين على أساس القرارات الدولية كحل جذري للصراع والقتل والمآسي.

كما جددت كرمان، إدانتها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وجرائم حرب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كرمان التي تزور دولة جنوب افريقيا -في منشور لها على فيسبوك- "جددت اليوم من بلاد مانديلا تضامني الكامل مع غزة، وإدانة ما تتعرض له من مجازر وجرائم حرب".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وحتى صباح الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي 2329 فلسطينيا وأصاب 9042 آخرين، فيما قتلت "حماس" أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3526 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.