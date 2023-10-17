ثلاثة مطالب للسعودية بشأن الحرب على غزة

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جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين.
وقالت وكالة واس الرسمية ان مجلس الوزراء السعودي طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.
كما طالب بالدفع بعملية السلام، وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.