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ثلاثة مطالب للسعودية بشأن الحرب على غزة

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
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جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين.

وقالت وكالة واس الرسمية ان مجلس الوزراء السعودي طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.

كما طالب بالدفع بعملية السلام، وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.

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