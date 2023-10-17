عاجل.. المنتخب اليمني يتأهل للدور القادم من تصفيات كأس العالم.. تعرف على المنتخبات التي سيلعب معها

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تعادل المنتخب اليمني الأول اليوم الثلاثاء امام سريلانكا في أرضها وبين جماهيرها 1-1 في مباراة الاياب من الدور التمهيدي المؤهل الى التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واحرز هدف اليمن النجم عبدالواسع المطري من تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول فيما عادلت سريلانكا في الدقائق الاخيرة من المباراة.

وكانت اليمن قد فازت على سريلانكا ذهابا 3-0 في المباراة التي اقيمت في السعودية قبل اسبوع، وبذلك ضمنت التأهل للدور القادم من التصفيات.

وسيلعب المنتخب اليمني في المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية الى جانب (الإمارات ، البحرين ، والفائز من لاوس والنيبال) ويتأهل اول وثاني كل مجموعة وعددها تسع الى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واول مواجهة لمنتخبنا ستكون ضد الفائز من لاوس ونيبال يوم 21 نوفمبر القادم.