قمة طارئة بشأن غزة وهؤلاء أبرز المدعوين

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- متابعات

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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدول العربية والإقليمية لقمة طارئة في القاهرة يوم السبت المقبل، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تلقيه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة طارئة ستعقد في القاهرة يوم السبت.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء العراقي ستضمّ القمة مجموعة من القادة والزعامات العربية والإقليمية، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.

كما وجهت مصر دعوة إلى روسيا لحضور المؤتمر الدولي الإقليمي الذي دعت إليه القاهرة يوم 21 أكتوبر للتباحث في شأن القضية الفلسطينية.

كما تسلم تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، دعوة من الرئيس المصري للمشاركة في القمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وكانت قد أعلنت حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة، عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023.

وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": تعد هذه القمة فرصة هامة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون؛ بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

ويشهد هذا الحدث الرفيع المستوى حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث سيتم مناقشة قضايا هامة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.

وأثارت دعوة إسرائيل للفلسطينيين مغادرة مدينة غزة والتحرك جنوبا قلق مصر، التي اعتبرتها محاولة لتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر.

في سياق متصل كشفت مصادر مصرية لمراسلة RT أن قمة مصرية أمريكية أردنية ستعقد يوم غد الأربعاء في عمّان، تزامنا مع الزيارة التي سيجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

وأفاد منير الجاغوب القيادي في حركة "فتح" بأن "مروحيات أردنية ستصل إلى رام الله، وسيغادر على متنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن لعقد اجتماعات عاجلة مع القادة العرب من جهة ومسؤولين أمريكيين كبار من جهة أخرى تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي".

وقال إن "الوفد الفلسطيني يتكون من أمين سر التنفيذية حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، والمستشار مجدي الخالدي".