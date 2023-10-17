السعودية تتيح تأشيرة الزيارة الإلكترونية لمواطني 6 دول إضافية بينها دول إسلامية أنتم حكومة عار… مستوطنون إسرائيليون يطردون وزيرتهم في موقف مخزي الكشف عن أسرار و تفاصيل جديدة في هجوم حماس..وما هو دور والوتساب في استجابة إسرائيل كشف تفاصيل ساعات عنيفة على حدود لبنان.. وإسرائيل تعلن عن قتل 4 متسللين 120 حافلة من عدة دول تتكدس عند معبر رفح.. بانتظار ساعة الدخول مصر فيتو أميركي بريطاني فرنسي ضد المشروع الروسي بمجلس الأمن حول غزة انفجار حرب نووية… إسرائيل تضرب غزة بـ ربع قنبلة نووية رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويتخطى هالاند تفاصيل اليوم العاشر من الحرب الطاحنة في غزة.. وإسرائيل تعلن تسليح المدنيين مجلس شباب الثورة في مأرب يدعو اليمنيين للالتفاف حول ثوابتهم الوطنية واستلهام محطاتهم الخالدة من ثورتي سبتمبر واكتوبر
أعلنت وزارة السياحة السعودية إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونيا لمواطني 6 دول جديدة هي تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس، ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.
وقالت الوزارة، إنه بإمكان حاملي جنسية إحدى هذه الدول التقدم بطلب الحصول على تأشيرة عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونيًا أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.
وفي أغسطس الماضي، أتاحت الرياض منح تأشيرة الزيارة إلكترونيا لـ 8 دول جديدة، تشمل أذربيجان، وألبانيا، وأوزبكستان، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، والمالديف، ليتسع نطاق التأشيرة حينها إلى 57 دولة