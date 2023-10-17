السعودية تتيح تأشيرة الزيارة الإلكترونية لمواطني 6 دول إضافية بينها دول إسلامية

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة السياحة السعودية إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونيا لمواطني 6 دول جديدة هي تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس، ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.

وقالت الوزارة، إنه بإمكان حاملي جنسية إحدى هذه الدول التقدم بطلب الحصول على تأشيرة عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونيًا أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.

وفي أغسطس الماضي، أتاحت الرياض منح تأشيرة الزيارة إلكترونيا لـ 8 دول جديدة، تشمل أذربيجان، وألبانيا، وأوزبكستان، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، والمالديف، ليتسع نطاق التأشيرة حينها إلى 57 دولة